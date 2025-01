Emilia-Romagna: Fine dell’allerta smog e revoca delle misure emergenziali

Bologna, 8 gennaio – L’Emilia-Romagna ha annunciato la revoca dell’allerta smog, con effetto dal 9 gennaio. Le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Ferrara, che erano state interessate da misure emergenziali negli ultimi giorni, non dovranno più affrontare le restrizioni aggiuntive.

Di conseguenza, verranno eliminate le limitazioni per i veicoli circolanti, inclusi quelli di categoria Euro 5 nei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, e per gli impianti di riscaldamento. Nonostante la revoca delle misure straordinarie, rimangono in atto le disposizioni ordinarie per la protezione della qualità dell’aria.