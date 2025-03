Emilia Romagna, Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di Personalità Illustri: Porte Aperte in 35 Case Museo

Il 5 e 6 aprile prossimi si terranno le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di Personalità Illustri, un’iniziativa globale promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. In Emilia Romagna, 35 case museo apriranno le loro porte per un weekend dedicato alla memoria di personaggi celebri che hanno segnato la storia della cultura, dell’arte e della musica. Le case museo della regione si uniscono alle 143 realtà italiane e alle oltre 30 in tutto il mondo che partecipano a questo evento, che celebra la cultura e il patrimonio storico.

Case Museo in Emilia Romagna: Un Viaggio nel Tempo

L’iniziativa coinvolge case museo di ogni tipo, dalle residenze private trasformate in musei a quelli dedicati a singole personalità storiche. Tra le realtà più affascinanti della regione, si segnalano:

Provincia di Rimini : Casa Museo Leo Amici a Lago di Monte Colombo, Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Igea Marina e Casa Studio Giulio Turci “Un Nido di Passeri” a Santarcangelo di Romagna.

Provincia di Ravenna : Museo Francesco Baracca e Casa Rossini a Lugo, Casa Museo Raffaele Bendandi a Faenza, Casa Museo Gian Franco Morini e Museo Pietro Mascagni a Bagnara di Romagna.

Provincia di Bologna : Casa Museo Renzo Savini, Fondazione Guglielmo Marconi a Sasso Marconi e Palazzo Tozzoni a Imola.

Provincia di Forlì-Cesena : Casa Artusi e Casa Bertozzi a Forlimpopoli, Casa Moretti a Cesenatico, Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli.

Provincia di Parma : Casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi, Museo di Casa Barezzi a Busseto.

Provincia di Modena: Casa Museo Luciano Pavarotti a Modena.

In totale, l’Emilia Romagna offre un’opportunità unica di visitare alcuni dei luoghi più significativi legati a grandi personalità storiche.

Prenotazioni e Attività

Per partecipare, è necessario prenotare la visita entro il 4 aprile tramite il sito ufficiale www.casedellamemoria.it, dove sono disponibili tutti i dettagli su orari e modalità di visita. L’iniziativa prevede anche attività interattive come laboratori per bambini, eventi speciali e visite guidate. È un’occasione imperdibile per “riabitare” le case dei grandi protagonisti della storia culturale.

Un Evento Senza Confini

Le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di Personalità Illustri si svolgeranno simultaneamente in 19 regioni italiane e in numerosi paesi stranieri. Quest’anno, per la prima volta, l’evento coinvolge quasi tutte le regioni italiane, facendo di questa edizione un traguardo storico per l’Associazione Nazionale Case della Memoria. Il presidente Adriano Rigoli sottolinea come il numero record di partecipanti e la diffusione internazionale dimostrino la forza e la vitalità di queste realtà museali nel promuovere cultura e dialogo.

Ambasciatore d’eccezione

Per il terzo anno consecutivo, l’attore Gianmarco Tognazzi è ambasciatore dell’evento e coordina la Casa Museo dedicata al padre, Ugo Tognazzi, a Velletri. La partecipazione di figure di spicco come Tognazzi contribuisce a conferire visibilità internazionale all’iniziativa.

Collaborazioni e Patrocini

L’evento è patrocinato e supportato da numerose istituzioni culturali internazionali, tra cui ICOM International e ICOM Italia, e beneficia della media partnership di Rai Cultura e TgR Rai. L’iniziativa è un risultato del lavoro instancabile dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, che ha promosso la creazione di una rete internazionale per la valorizzazione delle case museo.

Non perdere l’occasione di scoprire e celebrare il patrimonio culturale dell’Emilia Romagna e di tutta Italia durante le Giornate Internazionali delle Case della Memoria. Prenota la tua visita e immergiti nella storia dei grandi personaggi che hanno contribuito a plasmare la nostra cultura.