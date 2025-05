Emilia Romagna Meteo. Clima sempre più instabile, temperature fuori stagione

La corrente a getto assume un ruolo fondamentale nel modulare le dinamiche atmosferiche del nostro pianeta. Tuttavia, il crescente surplus di energia immesso nel sistema idrologico terrestre sta trasformando questo “corridoio” atmosferico in un vettore di eventi sempre più estremi. Ciò che nasce come un meccanismo naturale, e che scorre sopra l’oceano ad alta quota per bilanciare aria e vapore acqueo tra i vari continenti, oggi favorisce un insieme di eventi a dir poco eccezionali: le tempeste Èowyn ed Hermina, temperature fuori stagione che toccano Francia, Germania e Svizzera, piogge anomale nei bassopiani russi al posto della neve attesa, e un numero senza precedenti di fulmini caduti tra Gran Bretagna e Italia. Un filo conduttore amplificato dal contesto di un clima sempre più instabile. Ma anche un mosaico di segnali inequivocabili che ci ricordano che indietro non si può più tornare.

Situazione molto movimentata quella delle prossime 36-48 ore e non escludo si possano raggiungere nuovi record