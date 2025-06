Emilia Romagna. Rosaria Tassinari (FI): “Giovani protagonisti e liberi. Il Congresso dimostra la vitalità del nostro partito”

Un partito vivo, dinamico e capace di attrarre le nuove generazioni. È questo il messaggio che arriva dal Congresso nazionale dei Giovani di Forza Italia, appena concluso, e che l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di FI per l’Emilia-Romagna, rilancia con entusiasmo.

«Il Congresso si è chiuso con un grande successo – dichiara Tassinari – e ha rappresentato l’ennesima conferma della forza, della vivacità e della capacità di proposta del nostro movimento giovanile». Tra i protagonisti anche diversi delegati dalla Romagna, in particolare Giulia Versari, Jessica Biondi, Luca Ulivi e Luca Silimbani, ai quali la coordinatrice regionale ha voluto rivolgere un ringraziamento per “l’impegno, le idee e l’entusiasmo con cui hanno rappresentato il territorio”.

Secondo Tassinari, il contributo dei giovani è ormai imprescindibile: «Siamo molto felici di vedere un partito attrattivo per le nuove generazioni, che più di tutte stanno interpretando i cambiamenti in corso nella nostra società. Il loro entusiasmo e la loro freschezza sono un patrimonio che ci teniamo stretto».

Ma non mancano le frecciate verso chi, nel centrodestra o fuori, guarda con diffidenza all’attivismo giovanile: «Capiamo che possano risultare provocatori o fuori dagli schemi – ammette – ma preferiamo mille volte confrontarci con ragazzi volenterosi, piuttosto che rinunciare alla loro presenza». E aggiunge: «Se qualcuno storce il naso, noi rispondiamo con un sorriso e con il nostro lavoro».

Infine, un richiamo all’eredità politica e culturale di Silvio Berlusconi: «Il valore più grande che ci ha trasmesso è la libertà – sottolinea Tassinari –. Libertà di pensiero, di confronto, di crescita. Solo offrendo ai giovani lo spazio per agire e sperimentare si può costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide future».

Un messaggio chiaro: Forza Italia scommette sui giovani, non come semplice presenza simbolica, ma come motore attivo del cambiamento.