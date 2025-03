Enzo Lattuca festeggia la sua conferma a sindaco di Cesena, sottolineando l’importanza dei numeri e il lavoro di squadra che ha portato a questo risultato. Ringrazia gli elettori per la fiducia e si impegna a continuare a lavorare per la città, anche ascoltando le critiche costruttive delle opposizioni. Sottolinea l’importanza di vivere la città uscendo dal palazzo e ringrazia il suo team e la sua famiglia per il sostegno. I numeri delle elezioni sono stati chiari fin dall’inizio, con una netta vittoria di Lattuca su Marco Casali.