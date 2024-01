Nella notte del 29 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno arrestato in flagranza una persona sottoposta agli arresti domiciliari per il reato di evasione. Verso le 2:30 del mattino, durante un controllo, gli agenti non l’hanno trovata nella sua abitazione. Circa un’ora dopo, è stato fermato mentre tornava a casa nelle vicinanze ed è emerso che non aveva alcuna autorizzazione legale per allontanarsi dal suo domicilio.