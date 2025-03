Erik Casali, n.15 Libera-Partito Socialista: Pare proprio che le cose all’ISS non vadano bene come stanno raccontando!

È di lunedì scorso la notizia che nel fatiscente ambulatorio di Borgo Maggiore, una pesante finestra

vasistas sia caduta addosso ad un medico di condotta in servizio, provocando un danno serio sulla

schiena del dottore.

Quello che speravamo non succedesse pare purtroppo accaduto, nonostante avessimo segnalato, e

non solo noi, l’urgenza di ristrutturare i Centri Sanitari che sono vecchi, pericolanti e pericolosi,

inadatti, che non rispettano i canoni di sicurezza, nonostante la legge sulla sicurezza dovrebbe

valere anzitutto per lo Stato e tutte le sue strutture!!!!

Ci dicono che il bando della gara d’appalto per mettere in sicurezza i centri sanitari sia andato

deserto e nessuno dall’Iss pare sia intervenuto? Perché? Come mai questo grave ritardo? Chi

pagherà per questo?

Speriamo anzitutto che il dottore ferito seriamente si riprenda prima possibile e magari il suo legale

si faccia sentire al fine di far pagare queste gravi negligenze in termini di sicurezza.

Restiamo stupefatti dalle gravi negligenze politiche e tecniche e vedremo di fare chiarezza anche su

episodi come questo, che diminuiscono la fiducia dei Cittadini, ai quali confidiamo di ridare loro

sicurezza e qualità nei servizi se riceveremo la delega col voto del 9 giugno prossimo

Erik Casali, candidato nr 15 Libera-Partito Socialista