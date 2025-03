Erik Casali PARTITO SOCIALISTA: Il punto politico tra impresentabili ed inopportuni

Siamo alla fine della campagna elettorale e possiamo dire di aver visto di tutto, promesse, atti di fede e sopratutto e purtroppo, interventi di consiglieri uscenti già miracolati, eletti per caso o per poca memoria o complicità con certe figure , abbiamo sentito critiche e ricette per tutto, dimenticando che nel gruppo dei miracolati vi sono Consiglieri che non hanno firmato il codice deontologico che dovevano firmare tutti i canditati, alcuni di esse impresentabili, ma che il Governo uscente ha addirittura premiato con varie presidenze di commissioni parlamentari come se nulla fosse accaduto!Addirittura hanno avuto il coraggio di presentarsi e/o di sostenere i Carrirolo Boys, un gruppetto che trafficava con i voti,le cui voci furono registrate da uno di loro, ( pensate che gente!)dove si sente nitidamente chi sono i presenti, e si ascoltano gli intendimenti di offrire 100/200 euro a voto, oltre a pensare di dare una nostra ambasciata in Libia sempre in cambio di voti! Così come i Buriani Boys che nei loro dialoghi con banchieri, affaristi, giudici e politici, ci hanno rivelato come alcuni soggetti usavano la cosa pubblica per ottenere favori, regali e prebende e non ultimo ottenere archiviazioni fantasiose, basta leggere le conclusioni scritte negli atti per capire che si faceva tutto ed il contrario di tutto!

Ma la cosa incredibile è che invece di stare zitti, magari nelle retrovie sperando che ai Sammarinesi non ritorni la memoria e che non ci si accorga che anche in questa elezione si sono presentati dei soggetti che dovevano stare a casa!

Speriamo che i Sammarinesi li lascino al loro destino, votando la gente perbene, rimediando così al grave errore fatto dalle nostre Istituzioni che hanno tollerato di tutto, compreso permettere la candidatura degli impresentabili, rendendo opaco il lavoro di chi ci ha governato così male.

Mandiamoli a casa, una volta per tutte!

Erik Casali nr 15 lista Libera-Partito Socialista