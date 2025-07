Escursione in moto finisce in incidente nei colli di Novafeltria: un motociclista ferito gravemente

Nella mattinata di oggi, 4 luglio, tre motociclisti in sella a moto enduro sono rimasti coinvolti in un incidente durante un’escursione nelle aree collinari dell’entroterra riminese. I tre, provenienti dal Veneto, si erano avventurati in un percorso fuoristrada che li ha portati a perdere l’orientamento, imboccando per errore una strada sterrata molto ripida e insidiosa nella zona di “Il Poggio”, frazione di Torricella, nel comune di Novafeltria.

L’incidente si è verificato mentre uno dei motociclisti, un uomo di 51 anni, tentava di effettuare una manovra di retromarcia su un tratto particolarmente impervio. Durante questa manovra, ha perso l’equilibrio, cadendo e venendo travolto dalla Yamaha Tenerè 700 che conduceva. L’urto gli ha provocato fratture multiple alle gambe, costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate a causa della difficile accessibilità dell’area, che ha reso impossibile l’intervento diretto dell’ambulanza. La polizia locale di Novafeltria ha localizzato i tre motociclisti grazie ai propri mezzi fuoristrada e ha richiesto l’intervento dell’elicottero del 118. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Gli altri due uomini, rimasti illesi, hanno collaborato con le forze di soccorso per facilitare le operazioni.