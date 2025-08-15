Esperienza positiva per Bollini e Lonfernini ai Campionati dei Piccoli Stati Tennis Europe 

Nicolò Bollini e Alberto Lonfernini hanno preso parte, in questi giorni, ai Campionati dei Piccoli Stati Tennis Europe Under 14 che si sono disputati in Lussemburgo. I giovani biancazzurri, accompagnati dal tecnico Antoine Barbieri, hanno debuttato lunedì agli ottavi. Alberto Lonfernini ha superato agevolmente, con un doppio 6-0, l’islandese Freysson ma ai quarti si è dovuto arrendere al lussemburghese Noe Rousseau Pahceco per 6-1 6-0. Negli spareggi per i piazzamenti dal 5° all’8° è stato superato dall’altro lussemburghese, Lenny Muller (6-0 6-1) e oggi ha ceduto all’andorrano Blasi Almeyda al termine di un match combattuto (7-5 6-4), terminando il torneo in ottava posizione.

Bollini all’esordio si è dovuto arrendere al maltese, terza testa di serie, Gianluca Pace (6-0 6-0), trovandosi a doversi giocare le posizioni dal 9° al 16°. Contro l’islandese Ingimarsson ha colto un successo per 6-1 6-1, ha poi ceduto in tre set al lussemburghese Sunne (3-6 6-2 6-3) e oggi è stato fermato dal montenegrino Milickovic (6-4 6-2), chiudendo al 12° posto.

I due biancazzurri erano scesi in campo anche in doppio, cedendo ai quarti alla coppia lussemburghese Rousseau Pacheco – Wirtz, seconda forza del tabellone, con un doppio 6-0.