Essere, credere, cambiare: allo spettacolo teatrale nell’ambito del progetto promosso dal gruppo Sgr dedicato a senso civico e contrasto al bullismo

150 studenti e 200 genitori coinvolti nella serata.

Rimini, 14 marzo 2024 – Si è concluso con uno spettacolo teatrale il percorso di sei classi coinvolte nel progetto ‘Da spettatori a protagonisti’ giunto alla quinta edizione. L’iniziativa, firmata da SGR per la Scuola, promuove il senso civico e la prevenzione dei fenomeni di bullismo. Complessivamente, in questo anno scolastico sono coinvolte oltre 60 classi e un migliaio di studenti del territorio.

Protagonisti della serata conclusiva dal titolo ‘Essere, crescere, cambiare’, 150 ragazzi della scuola media Borgese e del liceo Linguistico Cesare-Valgimigli.

Lo studio delle opere di William Shakespeare, attraverso il riadattamento del testo Hamlet e dell’autore cinese Lu Xun nel racconto ‘Diario di un pazzo’, sono le opere portate in scena dagli studenti. Profonde e significative le riflessioni autobiografiche dei ragazzi su passioni e talenti, alla ricerca della strada che meglio corrisponderà ai loro sogni.

Allo spettacolo, svoltosi al Centro Congressi SGR, sono intervenuti anche 200 genitori e numerosi insegnanti.

Interventi in apertura di Nicoletta Renzi sul valore di comunità che ispira il Gruppo SGR per questo sostegno al progetto e della dirigente scolastica Lara Verzola che s’è rivolta ai genitori sottolineando l’importanza del connubio scuola e Gruppo SGR che sfocia in iniziative di valore educativo coi tanti laboratori offerti per la prevenzione del bullismo, per l’educazione al rispetto, per l’orientamento.