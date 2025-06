Estate 2025 a Cesena, la programmazione degli eventi da giugno ad ottobre tra musica dal vivo, cinema, letture, teatro e grandi festival

L’estate 2025 accende Cesena. Sta per tornare una stagione ricca di emozioni, colori e divertimento: da sabato 14 giugno al mese di ottobre, il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, teatro, cinema, festival e tante sorprese animeranno piazze e vie del centro storico, regalando serate indimenticabili a grandi e piccoli. Che spettacolo l’estate a Cesena!

Tanti gli attesi ritorni: è questo il caso della fiera di San Giovanni, di Piazze di Cinema e della proiezioni dei film negli spazi dell’arena estiva di palazzo Guidi. Moltissime le riconferme: dai concerti di ‘Acieloaperto’ alla Rocca Malatestiana alla magia delle ‘Sere d’estate’ al chiostro di San Francesco e di FUME Festival. Trepidante l’attesa per le due serate di Rockin’1000 – 10 Years Celebration, la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille musicisti che sabato 26 e domenica 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi suoneranno all’unisono i brani più iconici della storia del rock. Si arricchisce il cast d’eccezione con i Negrita e Piero Pelù, che si aggiungono alla line up del 26 luglio, insieme ai Negramaro e ai Fast Animals and Slow Kids, che si esibiranno, invece, il 27 luglio. Ma non basta: ci saranno poesie, letture, teatro, rievocazioni medievali, e un concertone di fine estate con super ospiti.

Gran parte delle iniziative che compongono il ricco e variegato calendario di eventi è il risultato di due bandi promossi dal Comune di Cesena. Il primo, ‘Che spettacolo l’estate a Cesena’, ha messo a disposizione delle associazioni e delle realtà del Terzo settore un pacchetto di contributi pari a 80.000 euro. Il secondo bando ha riguardato l’organizzazione di eventi da svolgersi nel Chiostro di San Francesco e nelle piazze della Libertà e Almerici, spazi concessi gratuitamente agli operatori le cui proposte progettuali sono state giudicate idonee dalla commissione esaminatrice.

Il programma degli eventi

GIUGNO 2025

Giovedì 12 giugno, alle ore 21:00, si comincia al Babbi Café con il concerto di Stevie Biondi. Sabato 14 giugno, alle ore 20:00, riflettori puntati sulla ‘Notturna di San Giovanni’ proposta da Endas Cesena. Domenica 15 in piazza Almerici il Vespa Club proporrà ‘I Colli di Romagna… vanno al Mare! – 75 anni di Vespa Club Cesena’. Giovedì 19 giugno, alle 21:00, si torna in piazza Almerici (al Babbi café) con la musica di Lara Pinilla. Da venerdì 20 a martedì 24 giugno profumi, colori e tradizioni con la Fiera di San Giovanni, immancabile appuntamento che caratterizza l’estate cesenate. Nella cornice della festa del Santo patrono della città si inseriscono alcune piccole sorprese, tra cui, domenica 22 giugno in piazza Guidazzi, di fronte al teatro ‘A. Bonci’, il Rockin1000 Flash coro Pink.

Venerdì 27 giugno per le vie del centro storico e alla Rocca Malatestiana andrà in scena ‘Diabetes in Music’ con marching band e concerto finale. Sabato 28 giugno, nella cornice naturale dei giardini pubblici, sarà celebrata la Giornata del Rifugiato a cura di Asp Cesena-Valle Savio. Da venerdì 27 giugno al 7 luglio spazio ad attori, registi e proiezioni dal grande schermo con l’edizione 2025 di ‘Piazze di Cinema’.

LUGLIO 2025

Da 3 a sabato 5 luglio, alle ore 21:00, in via Zeffirino Re, presso l’ex negozio ‘Candoli’, l’associazione Euritmie proporrà l’evento ‘A viva voce – poetare musicando’.

Non è estate a Cesena senza la buona musica di ‘Acieloaperto’ dei Retropop che, anche quest’anno, farà ballare la Rocca Malatestiana. Appuntamento per mercoledì 9 con Meute from Germany, e per giovedì 10 luglio con Wolfmother from Australia + Dirty Honey. La musica sarà protagonista anche venerdì 11 luglio, in piazza Almerici, con ‘Io Canto Per Te’, i cantanti dell’ex Io Canto Generation 2024 con esibizioni dedicate a Christiano Rigoni. Le stelle illumineranno l’affascinante chiostro di San Francesco nel corso dell’intera estate: sabato 12 luglio, alle ore 21:00, concerto ‘Trio Sofia’ di Amici della Musica; domenica 13, spettacolo teatrale ‘Manca un letto’ a cura dei Mercanti di Sogni. Martedì 15 luglio sarà la volta di Raphael Gualazzi che si esibirà nell’ambito dell’Emilia Romagna Festival che anche quest’anno ha scelto, tra le altre città, Cesena. Nella stessa serata, in piazza della Libertà andrà in scena ‘Alessandro Scala Quartet’ a cura di Jazz Life.

Mercoledì 16 luglio alla Rocca Malatestiana nuovo appuntamento con i concerti di ‘Acieloaperto’: sul palcoscenico salirà la band inglese Wet Leg; alle ore 21:00, al chiostro di San Francesco, sarà proposto il concerto flauto magico (Amici della Musica). Tornando alla Rocca Malatestiana: giovedì 17 luglio ‘Acieloaperto’ proporrà il concerto di Marco Castello.

Sabato 19 luglio, alle ore 21:00, in piazza della Libertà, concerto dedicato a Teo Ciavarella feat Alessandra Abbondanza (Jazz Life aps). Sarà sempre Jazzlife a proporre lunedì 21 luglio, in piazza Almerici, il concerto ‘G and the doctors’. Da martedì 22 a domenica 27 luglio per le vie e le piazze del centro storico riecheggeranno la musica e lo spirito dei Rockin1000 con concertini e musica dal vivo, ma anche cinema e presentazione libri con spazi talk, che allieteranno le serate estive.

Giovedì 24 luglio il chiostro di San Francesco ospiterà la seconda tappa di Emilia Romagna Festival che vedrà protagonisti la Camerata Strumentale Siciliana, ensemble orchestrale da camera interamente composto da strumentisti di primo livello operanti nel panorama musicale siciliano e nazionale. La sera successiva, venerdì 25 luglio, alla Rocca arriverà la buona musica di Punkreas + Etta a cura di Quartolato Aps. Da martedì 29 a giovedì 31 luglio il chiostro di San Francesco ospiterà tre eventi imperdibili: due serate di ‘Clarinettomania’ a cura dell’associazione italiana clarinetto (martedì 29 e giovedì 31 luglio); la rassegna ‘Sere d’estate (mercoledì 30 luglio). Giovedì 31 luglio ai giardini pubblici si potrà assistere al concerto di Amici della Musica, nella vicina piazza della Libertà al Concerto Lisa Manara Trio – L’urlo dell’Africanità.

AGOSTO 2025

Venerdì 1 agosto. Il nuovo mese sarà salutato, ai giardini pubblici, dalle più belle canzoni italiane a cura del corpo bandistico 3MontiBand, e al chiostro di San Francesco da un nuovo appuntamento della rassegna ‘Sere d’estate’. Sabato 2 agosto, al chiostro la musica lascerà spazio al teatro con ‘Memoria di un giorno qualunque’ di Attori di Versi. Martedì 5 agosto in piazza Almerici riflettori puntati sul Festival Suoni a cura di Chorus. Mercoledì 6 agosto terzo appuntamento dell’Emilia Romagna Festival al chiostro: Concerto Omaggio a Édith Piaf – Cristina Zavalloni Sestetto. Giovedì 7 agosto nuova proposta della rassegna ‘Sere d’estate’ di Amici della musica; lunedì 11 agosto secondo appuntamento del festival Suoni; martedì 12 agosto, concerto ‘Duo stile’ in piazza della Libertà. Sempre piazza della Libertà, martedì 19 agosto, alle ore 21:00, ospiterà il concerto ‘Viaggio nella musica popolare…e non’. Giovedì 21 agosto, al chiostro, From now on … D’ora in poi, a cura di Liberamente. Sabato 23 e domenica 24 agosto, alla Rocca due nuovi appuntamenti con la rassegna di Retropop ‘Acieloaperto’: Joan Thiele e OkGiorgio. Agosto si concluderà con quattro appuntamenti: al chiostro di San Francesco, giovedì 28, ‘Sere d’estate’; venerdì 29 ‘La poesia in prosa’ a cura di Poesis; sabato 30 agosto alla Rocca Malatestiana, concerto della Chorus; domenica 31 agosto, al chiostro di San Domenico, Fume Festival, prima tappa dell’edizione 2025.

SETTEMBRE 2025

Lunedì 1° settembre, al chiostro di San Francesco, sempre nell’ambito di Emilia Romagna Festival, Richard Galliano si esibirà alla fisarmonica. Mercoledì 3 settembre alla Rocca Malatestiana è in programma il concerto dei Calibro 35 a cura di Quartolato Aps.

Da venerdì 5 a sabato 13 settembre non prendere impegni, torna FUME FESTIVAL, un’edizione strepitosa con tante sorprese e nuove location: chiostro di San Francesco, ex Gil, teatro ‘Alessandro Bonci’. Nelle stesse giornate in piazza della Libertà spazio a un nuovo festival musicale. Domenica 7 settembre alla Rocca Malatestiana Concerto The White Buffalo + Giorgio Canali. Venerdì 12 settembre risate e intrattenimento con ‘Il malato immaginario’ a cura di Quinte strappate al chiostro di San Francesco, poesia e musica invece riempiranno l’ex negozio Candoli in via Zeffirino Re, dalle ore 18:00.

Sabato 13 settembre sul palco del chiostro di San Francesco torneranno ad esibirsi gli attori di Quinte strappate con ‘Un giorno capirai. Morte ed altri taboo’. Nello stesso pomeriggio, appuntamento in programma con ‘Filosofeggiando’ di Euritmie in via Zeffirino Re. La Giostra all’Incontro di Cesena 2025 si svolgerà domenica 14 settembre, come annunciato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Giostra di Cesena. Sarà preceduta da una settimana di eventi, dall’8 al 14 settembre, che coinvolgeranno la città. Settembre si concluderà con un grande concerto a cura di Radio Studio Delta in piazza del Popolo che porterà a Cesena alcuni dei protagonisti della musica pop italiana.

Sul sito del Comune è reperibile la programmazione integrale di tutti gli eventi: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/chespettacolo25. Gli stessi potrebbero subire variazioni per diverse ragioni.

Comune di Cesena, 6 giugno 2025