Estathé 3×3 Italia Finals 2025: in campo a Riccione il meglio dello street basket italiano

Sarà Riccione a ospitare le Estathé 3×3 Italia Finals 2025, l’evento che chiude ufficialmente la stagione del 3×3 Italia street basket circuit, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Per quattro giorni, dal 30 luglio al 2 agosto, piazzale Roma si trasformerà in un’arena a cielo aperto, pronta ad accogliere le squadre che si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Novità dell’edizione 2025 riguarda i campionati giovanili. Per la prima volta, le Finals assegneranno anche gli scudetti Under 14, Under 16 e Under 18, sia maschili che femminili. Da quest’anno è stato introdotto un sistema di ranking giovanile regionale: ogni tappa Top e Master ha incluso obbligatoriamente gare giovanili, un passo importante per strutturare un percorso di crescita coerente e stimolante per i talenti emergenti.

Ecco le date da segnare in calendario per assistere alle Finals: gli Under 14, scenderanno in campo mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, gli Under 16 si sfideranno invece giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto mentre gli Under 18 giocheranno venerdì 1 e sabato 2 agosto. Le stesse giornate, venerdì e sabato, sono riservate anche per le categorie Open maschili e femminili.

Le Estathé 3×3 Italia Finals sono patrocinate dal Comune di Riccione e inserite nel cartellone degli eventi sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere sport e turismo.

Le dichiarazioni degli assessori Imola e Guidi

“Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare uno degli eventi più belli e spettacoli della programmazione sportiva della nostra città che va ad ampliare il nostro ricchissimo calendario – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Imola -. La nostra città si conferma sempre più una città dalla forte identità sportiva che sa accogliere ogni tipologia di sport e di sportivi, di appassionati e di atleti. Lo sport, per noi, è uno strumento straordinario di crescita, inclusione e coesione sociale. Il basket 3×3, con il suo spirito urbano, dinamico e coinvolgente, incarna perfettamente questi valori e li porta nel cuore della nostra città, tra il mare e la piazza, dove tutti possono sentirsi parte dello spettacolo. Un ringraziamento speciale alla Federazione italiana pallacanestro e a Master Group Sport per aver scelto Riccione: è una conferma della nostra capacità di accogliere grandi eventi sportivi e di farlo con professionalità ed entusiasmo”.

“La città si sta preparando ad accogliere atleti, famiglie, appassionati e turisti per un evento che promette di essere tra i più spettacolari dell’estate riccionese – commenta l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -. Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento che porta con sé un pubblico giovane, dinamico e trasversale. Riccione ha nel suo DNA la capacità di accogliere le più svariate tipologie di turisti, dallo sportivo alla famiglia, dai giovanissimi agli appassionati di cultura e lifestyle. Questo ci permette di valorizzare ogni appuntamento trasformandolo in un’esperienza completa, che va oltre lo sport. Ci tengo a sottolineare che siamo orgogliosi di vedere come brand internazionali e federazioni continuino sempre di più a scegliere Riccione come palcoscenico dei loro eventi e progetti di punta”.

Comune di Riccione