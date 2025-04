Estensione del servizio di salvamento sulle spiagge italiane: nuove direttive ministeriali. Fissato dal 17 maggio al 21 settembre

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato il periodo di attivazione del servizio di salvamento sulle spiagge italiane, fissato dal 17 maggio al 21 settembre. La notizia è stata comunicata mercoledì 16 aprile, suscitando un immediato confronto tra i rappresentanti dei comitati balneari, i comuni, le capitanerie di porto e le associazioni di categoria.

L’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, ha sottolineato che l’estensione del servizio prevede l’avvio una settimana prima del previsto, iniziando il 17 maggio anziché il 24. Inoltre, il servizio sarà attivo fino alla terza settimana di settembre, garantendo una maggiore sicurezza per i bagnanti.

Frisoni ha anche evidenziato la necessità di una comunicazione più tempestiva da parte del ministero riguardo ai parametri nazionali, considerando che tale decisione è stata presa a ridosso della Pasqua. Gli aggiornamenti saranno comunicati ai membri del tavolo dei comitati balneari, in vista di un’estate caratterizzata da misure di sicurezza per tutti gli utenti delle spiagge. L’assessora ha infine confermato l’impegno della regione nel garantire un’estate tranquilla e sicura per residenti e turisti.