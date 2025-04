EURO 2024. Inghilterra è in finale dopo aver battuto 2-1 l’Olanda. A Berlino l’aspetta la Spagna

Serata emozionante a Dortmund, l’Inghilterra ha superato l’Olanda 2-1 nella semifinale di Euro 2024, guadagnandosi così un posto nella finale contro la Spagna. La partita è iniziata in salita per gli inglesi, con l’Olanda che è passata in vantaggio al 9° minuto grazie a un meraviglioso gol di Xavi Simons, il giovane talento che ha sorpreso la difesa inglese con una conclusione spettacolare?.

L’Inghilterra ha reagito con determinazione, trovando il pareggio al 31° minuto su rigore. Harry Kane, con la sua solita freddezza, ha trasformato il penalty dopo un fallo subito in area, portando il risultato sull’1-1. Il capitano inglese si è dimostrato ancora una volta decisivo nei momenti chiave della partita?.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma la difesa inglese ha retto bene sotto la pressione degli attacchi olandesi. A pochi minuti dal termine, quando tutto sembrava pronto per i tempi supplementari, Ollie Watkins ha trovato la rete decisiva al 90° minuto. Con un’azione rapida e ben orchestrata, Watkins ha sfruttato una disattenzione della difesa olandese, siglando il gol che ha portato l’Inghilterra in finale?.

Questa vittoria segna un traguardo importante per l’Inghilterra, che ora si prepara ad affrontare la Spagna nella finale di domenica. La squadra di Gareth Southgate ha mostrato grande resilienza e spirito di squadra, elementi che saranno cruciali per conquistare il titolo continentale? (UEFA.com)?.

La finale è contro la Spagna.