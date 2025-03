Europei SCA femminili. San Marino è d’argento

Titane sconfitte dalla Scozia per 3 a 0. Il bronzo è andato all’Irlanda che si è imposta all’Irlanda del Nord al tie-break

San Marino, 2 giugno 2024 – Non è riuscito il “doblete” alla pallavolo sammarinese. All’oro conquistato dalla nazionale maschile agli Europei SCA giocatisi in questi giorni in Liechtenstein, si accoppia l’argento della nazionale femminile ottenuto oggi al Pala Casadei di Serravalle nell’ultima partita degli Europei SCA femminili. Il match contro la Scozia si è chiuso sul 3 a 0 per le ospiti con i parziali di 20/25 16/25 28/30. Una partita nella quale San Marino ha provato a giocarsela riuscendo a essere competitiva nel primo e soprattutto nel terzo set quando ha avuto ben sei occasioni per portarlo a casa dal 24/20, finendo per perderlo dopo una lunga fase ai vantaggi. A parziale consolazione i premi a Federica Tura come miglior opposto del torneo e ad Alice Pasolini, miglior libero.

“Fa male aver perso un set che abbiamo giocato alla pari contro una squadra più esperta della nostra. – È il commento del CT Cristiano Lucchi alla fine del torneo. – Dobbiamo rendere onore alla Scozia che oggi ha battuto bene, provocandoci dei problemi in ricezione e che per ora è più forte di noi. Ma noi siamo un gruppo giovane che può ancora crescere tanto. L’obiettivo di vincere due partite per andare ai Giochi di Andorra è stato raggiunto e da oggi si lavora per questo obiettivo”.

Soddisfatto il presidente federale Gian Luigi Lazzarini. “Complessivamente portiamo a casa un oro e un argento e dunque il bilancio è positivo. Tutte e due le nazionali hanno raggiunto l’obiettivo di qualificarsi per i Giochi dei Piccoli Stati dell’anno prossimo. Organizzativamente abbiamo avuto un grande successo. Tantissimo pubblico a vedere le partite, tanto da ricordarci le bellissime giornate dei Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017. Per questo voglio ringraziare i volontari che hanno reso possibile questo evento e anche la società Beach & Park che assieme alla Federazione lavora a pieno ritmo su progetti a lungo termine. Ora ci concentriamo su Andorra 2025”.

Tabellini San Marino – Scozia 0 a 3 (20/25 16/25 28/30).

San Marino – Muccioli 6, Menicucci 4, Renzi, Pasolini (L1), Ricciotti 11, Magalotti 12, Tura 8, Stefanelli 1, Vaselli, Renzi. N. E.: Guerra, Rossi, Casadei (L2), Pedrelli, Lazzari. Ace 5. Muri punto 4. CT Cristiano Lucchi.

Scozia. – Ranklin 7, Crusey 14, Murray 8, McReady 7, Emma Waldie 3, Richardson, Gill (L1), Fraser 14, Fawler 2. N.E.: Burns, Wrobleska, Munoz, Lisa Waldie. Ace 9. Muri Punto 4. CT. Daniel Taylor.

Risultati

Scozia – Irlanda 3 a 1 (25/9 21/25 25/23 25/17). San Marino – Irlanda del Nord 3 a 0 (25/12 25/15 25/23). Irlanda del Nord – Scozia 0 a 3 (14/25 13/25 19/25). San Marino – Irlanda 3 a 0 (25/16 25/13 25/13). Irlanda – Irlanda del Nord 3 a 2 (23/25 25/18 23/25 25/23 15/12). San Marino – Scozia 0 a 3 (20/25 16/25 28/30).

Classifica finale

Scozia 9 (PG 3; PV 3; PP 0; SV 9; SP 1). San Marino 6 (PG 3; PV 2; PP 1; SV 6; SP 3). Irlanda 2 (PG 3; PV 1; PP 2; SV 4; SP 8).Irlanda del Nord 1 (PG 3; PV 0; PP 3; SV 2; SP 9).

Nella foto 1. Una difesa del libero sammarinese Alice Pasolini. 2. Federica Tura attacca da posto 3. La nazionale sammarinese con l’argento al collo. 4. La Scozia Europeo SCA.

Ufficio stampa

Federvolley

San Marino