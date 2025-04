Europei SCA/ La under 18 femminile è in finale per l’oro. Battuta l’Irlanda in semifinale con un 3 a 0 sofferto nel terzo set. Il C Lucchi: “Vincere così ci tiene con i piedi per terra”

Europei SCA under 18 femm. Irlanda – San Marino – 0 a 3 (14/25 16/25 24/26). La semifinale dell’Europeo under 18 femminile in corso di svolgimento a Malta, ha visto San Marino battere l’Irlanda ottenendo il terzo 3 a 0 nella manifestazione. Un percorso finora “immacolato” che testimonia del buon livello raggiunto dalle ragazze del Ct Lucchi. La partita non ha avuto storia nei primi due set mentre è stato combattuto il terzo, nel quale le biancazzurre sono state sotto per buona parte del tempo, salvo mettere il muso avanti nel finale. Sul 22/24 non hanno chiuso, permettendo alle avversarie di andare ai vantaggi. Un problema relativo perché sono subito arrivati due punti necessari per chiudere il parziale e andare in finale.

“Oggi non siamo state costanti come ieri – analizza a fine match il Ct Cristiano Lucchi. – ma è stato un bene soffrire in questa semifinale perché domani ci aspetta una finale che non sarà facile. Aver portato a casa un terzo set nel quale siamo state sotto nel punteggio, ci tiene con i piedi per terra e ci aiuta a restare concentrate. Vincere non giocando benissimo significa che abbiamo spazio per migliorare. In finale affronteremo l’Irlanda del Nord o Malta. La prima la conosciamo per averla sconfitta nel nostro girone; Malta è una bella squadra, completa in tutti i reparti. In ogni caso sarà una partita combattuta e da giocare bene”.

San Marino giocherà domani, domenica 13 aprile alle 15.30, la finale per l’oro contro la vincente dell’altra semifinale fra Malta e Irlanda del Nord, in programma oggi a partire dalle 19. La finale per il bronzo si terrà, invece, alle 13. Quella per il 5° e 6° posto, che vedrà impegnate Principato di Monaco e Scozia, si terrà sempre domani ma alle 10.30.

Tabellino San Marino: Casali (L2), Valentini (L1), Gobbi 9, Benvenuti 2, Pedrelli 15, Gasperoni 3, Sarasini 6, Tiezzi 1, Guerra 8. N.E. Beccari, Ripa, Albertini, Mancini, De Gregorio. Ace 15. Battute sbagliate 14. Muri punto 4. Ct Cristiano Lucchi.

Risultati dei gironi

Gruppo A

Partite giocate: Monaco – Irlanda 2 a 3; Irlanda – Malta 1 a 3. Monaco – Malta 0 a 3.

classifica: Malta 2 vittorie (6 set vinti; 1 set perso; diff. set +5). Irlanda 1 vittoria (4 set vinti; 5 set persi; diff. set -1). Monaco 0 vittorie (2 set vinti; 6 persi; diff. set -4).

Gruppo B

Partite giocate: Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3. San Marino – Scozia 3 a 0. Scozia – Irlanda del Nord 1 a 3.

classifica: San Marino 2 vittorie (6 set vinti; 0 persi; diff. set +6). Irlanda del Nord 1 vittoria (3 set vinti; 4 set persi; diff. set – 1). Scozia 0 vittorie (1 set vinto; 6 set persi; diff. set -5).

Semifinali.

Irlanda – San Marino 0 a 3 (14/25 16/25 24/26).

Malta – Irlanda del Nord si gioca oggi alle 19.

Nelle foto: 1. La nazionale dopo la vittoria sull’Irlanda. Foto 2,3 e 4: alcuni momenti di San Marino – Scozia.

