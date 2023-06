Europei Small Countries Association San Marino in partenza per Edimburgo

I Titani sono chiamati a difendere il titolo conquistato l’anno scorso alle Faroe

San Marino – Mancano due giorni agli Europei maschili Small Countries Association di pallavolo. Si gioca nell’Oriam Sport Centre di Edimburgo, in Scozia, dal 15 al 17 giugno e San Marino si presenta da campione in carica. L’anno scorso, nelle Isole Faroe, i ragazzi guidati dal Ct Stefano Mascetti s’imposero su Scozia, Islanda e sui padroni di casa, riportando sul Titano un titolo che mancava dal 1994.

Mascetti non nasconde le difficoltà nel potersi ripetere. “Gli avversari, nel complesso, sono cresciuti e sono più solidi. La Scozia gioca in casa e ha nel roster un palleggiatore molto forte, che ha giocato all’estero per molti anni e che noi abbiamo già affrontato a livello giovanile. Islanda e Lussemburgo si presentano al via con tutti i loro migliori giocatori e dunque saranno due team molto quadrati e forti fisicamente. Sarà importante vincere almeno una partita e arrivare secondi nel nostro girone per poi giocarci le medaglie”.

Le nazionali partecipanti sono sei, divise in due gruppi. Nella poule A giocano Scozia, Lussemburgo e Irlanda del Nord. Nella B ci sono Islanda, Irlanda e San Marino. La nazionale biancazzurra esordirà il 15 giugno alle 11.30 con l’Irlanda e alle 16.30 affronterà l’Islanda. Le squadre prima e seconda classificata di ogni girone affronteranno le semifinali incrociate nel pomeriggio del 16 giugno. Le finali per il primo; il terzo e il quinto posto (se lo giocheranno le terze dei due gironi), sono in programma dalle 11.30 del 17 giugno.

Questo l’elenco dei convocati: Marco Rondelli, Davide Gasperoni (palleggiatori); Paolo Paganelli, Nicolò Conti (opposti); Davide Bacciocchi (libero); Matteo Bernardi, Elia Lazzarini, Massimo Donini (centrali); Lorenzo Benvenuti, Alessandro Venturini, Davide Garattoni (schiacciatori).

Nella foto: La nazionale sammarinese campione d’Europa SCA nel 2022.

Ufficio stampa

Fspav

San Marino

San Marino, 13 giugno 2023