Europei under 20 SCA/ San Marino perde con la Scozia al tie-break. Stasera si chiude contro Gibilterra per ottenere un preziosissimo argento

San Marino. Per la nazionale di San Marino, la partita di oggi contro la Scozia era decisiva per l’assegnazione dell’oro in questi campionati europei Small Countries Association under 20 che si avviano alla conclusione. Alla fine di un match combattutissimo, l’hanno spuntata gli scozzesi al tie-break (20/25 19/25 25/21 25/21 10/15) ma San Marino ci ha provato fino in fondo e ha giocato un’ottima partita, sia dal punto di vista tecnico che della grinta. Qualche rammarico per il secondo set quando, avanti per 9/4, i biancazzurri hanno subito un parziale di 5 a 0 che ha rimesso in carreggiata gli avversari. Perfetto il terzo set, giocato alla grande e tenendo sempre a distanza gli scozzesi. Il quarto va raccontato perché San Marino si è trovato sotto 17/21. Un lungo turno in battuta di Davide Mazza ha messo in crisi la ricezione scozzese e il set si è chiuso sul 25/21 per i titani. Il Tie-break è stato tiratissimo fino al cambio campo (7/8 per i gaelici). Poi anche un paio di errori arbitrali hanno contribuito a scavare il solco che ha fatto la differenza.

L’oro è dunque sfumato ma battendo Gibilterra nell’ultima partita del torneo in programma stasera alle 18, San Marino sarebbe sicura dell’argento. “La Scozia che abbiamo visto in questo torneo è una squadra davvero completa, con un palleggiatore di ottimo livello e atleti forti e tecnicamente preparati – riconosce a fine partita Stefano Mascetti, ct sammarinese. – E noi contro di loro abbiamo giocato una partita “storica”, all’interno di un torneo finora giocato alla grande. Voglio poi ribadire che noi ci siamo schierati al via con una squadra molto giovane, con molti ragazzi che fra due anni saranno ancora under 20. La chiave tattica del match è stata la battuta: chi è riuscito a mettere in difficoltà la ricezione dell’aaltro ha portato a casa i set”.

Tabellino San Marino. Volpinari 5, Mazza 4, Garattoni 16, Giri (L1), Gasperoni 5, Biggio 1, Mularoni, Faitanini 2, Conti 19. N.E. Cucchiarini, Faitanini, Capezzone, Bonfè (L2). Ace 9. Battute errore 18. Muri punto 7. Ct: Stefano Mascetti.

Risultati

Gibilterra – Scozia 0 a 3 (10/25 16/25 19/25)

Irlanda del Nord – San Marino 0 a 3 (18/25 15/25 15/25)

Irlanda – Scozia 0 a 3 (16/25 8/25 15/25)

Gibilterra – Irlanda del Nord 0 a 3 (15/25 16/25 20/25)

San Marino – Irlanda 3 a 0 (25/18 25/19 25/15)

Scozia – Irlanda del Nord 3 a 0 (25/10 25/21 27/25)

Irlanda – Gibilterra 3 a 0 (25/17 25/12 25/14)

San Marino – Scozia 2 a 3 (20/25 19/25 25/21 25/21 10/15)

Partite da giocare

Irlanda del Nord – Irlanda

San Marino – Gibilterra

Classifica

Scozia 12 (PG 4 PV 4 PP 0 SV 12 SP 2 DS +10)

San Marino 6 (PG 3 PV 2 PP 1 SV 8 SP 3 DS +5)

Irlanda del Nord 3 (PG 3 PV 1 PP 2 SV 3 SP 6 DS -3)

Irlanda 3 (PG 3 PV 1 PP 2 SV 3 SP 6 DS -3)

Gibilterra 0 (PG 3 PV 0 PP 3 SV 0 SP 9 DS -9)

Nella foto: Stefano Mascetti.

Ufficio Stampa

Federvolley

San Marino

San Marino, 28 gennaio 2024

Flavio Semprini

Uffici Stampa e Comunicazione