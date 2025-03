Eurotrial, Carattoni e Cevenini sul gradino più alto nel Promodified. Per la Scuderia San Marino un fine settimana con impegni internazionali

Si è chiuso un ferragosto internazionale per la Scuderia San Marino con due prestigiose partecipazioni all’estero per i tesserati della società sammarinese.

Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini sono stati impegnati in Germania per l’Eurotrial, gara per fuoristrada che ha visto la partecipazioni di 146 macchine suddivise per nazioni e categoria. L’equipaggio sammarinese, inserito nella categoria Promodified, la più numerosa con quasi quaranta vetture, è riuscito ad ottenere dopo le due prove la vittoria di classe, grazie al primo posto in Gara 1 e al terzo nella seconda manche.

“È stata una gara molto difficile, con condizioni meteo molto impegnative – ha affermato Carattoni -. Siamo stati bravi a controllare la vettura e a far si di riuscire a terminare la gara con questo prestigioso risultato”.

Sempre in Germania, Renato Ambrosi è stato ospite all’Eifel Rallye Festival, manifestazione nella quale ha rappresentato la Scuderia San Marino insieme al navigatore Andrea Mazzuchin su Alfa Romeo Alfetta, per il quale ha anche tenuto uno speech davanti a tutti gli appassionati delle auto d’epoca.

Nel fine settimana che si appresta ad arrivare la Scuderia San Marino si divide tra Italia, Finlandia e Germania.

Al Mugello prosegue il campionato MINI Challenge che vedrà impegnati Giacomo Marchioro e Alessandro Bagnasco. Sul tracciato di Magny Cours Mattia Drudi e Giacomo Altoè andranno alla caccia di punti pesanti nel Fanatec GT World Challenge. Infine, Roberto Selva sarà alle note durante il Lathi Historic Rally al fianco di Andrea Tonelli.