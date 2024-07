Eventi in Valconca (settimana 22-28 luglio)

A Mondaino con la poesia di Gianni Rodari

San Clemente scalda i motori con le atmosfere e le sonorità ‘anni 80

Altri eventi tra Morciano, Gemmano e Montefiore Conca

A Montefiore Conca la settimana comincia nel segno del jazz. Torna martedì 23 luglio dalle 20.30 in piazza Libertà il Convivio di musica e atmosfera eleganza e jazz con i Goldswingers Trio, Ippolito Lamedica al sax baritono, Luca Bernardi alla chitarra e la cantante Sabrina “Ladybird” Angelini. INFO: tel. 334 1547552. Venerdì 26 luglio alle 21 in piazza della Libertà Reading sotto la Rocca musica e parole con Thierry Bianchi: presentazione del libro “La pietra Rossa di Angkor”. Sabato 27 luglio doppio appuntamento. In piazza della Libertà “La Corrida” con La Ross. Spettacoli divertenti e stravaganti con protagonisti gli impavidi concorrenti che si cimenteranno in prove impareggiabili. Alla Rocca una serata magica dove la Compagnia di Ricerca ripercorre la tragica storia di Costanza Malatesta e Ormanno, storia d’Amore che si concluse la notte del 15 ottobre 1378, per mano di un sicario al soldo di Galeotto, lo zio di Costanza che mal vedeva questa relazione. Visita a lume di candela.Ore 21.00 – su prenotazione. INFO E PRENOTAZIONI: tel. 349 444 9144.

Venerdì 26 luglio a Mondaino dalle 21 ci si sposta in piazza Maggiore con “Di tutti gli occhi è il cielo”. Le poesie in musica del Maestro Gianni Rodari. Recital concerto a cura di Graziano Giovanetti con la partecipazione di Paolo Montebelli.

Sabato 27 e domenica 28 luglio San Clemente si tuffa negli anni 80. Con 80 all’ora” due divertenti serate divertente serate dedicate agli anni ’80 organizzate dalla Proloco di San Clemente.

Dalle 19.00 apertura degli stand gastronomici. Sabato serata in musica con il DJ Luigi Del Bianco e Christian Vox.

Dalle 22.00 concerto della Revolution live band. Domenica si balla con i Moka Club.

A Morciano di Romagna venerdì 26 luglio dalle 20.30 in piazza del Popolo con la musica di Tasso Zero5, giochi gonfiabili e mercatino dei bambini. Domenica 28 luglio alle 18.30 proseguono gli aperitivi letterari in Terrazza Ghigi. Pasquale D’Alessio presenterà “Chopin mi sorride”.

A Gemmano sabato 27 luglio Suardi Benvenuti in Romagna Bar dalle 20.30 in piazza Roma mentre domenica 28 luglio automotoraduno in piazza Roma.

In settimana prenderanno inoltre avvio due rassegne.

Per Sentieri in Valconca – 26 luglio / 14 settembre 2024

Camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei borghi più belli

Prenota la tua camminata:

https://persentieri. malatempora.org

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

venerdì 26 luglio ore 18

Montegridolfo – In abbinamento a spettacolo

sabato 27 luglio ore 18

Saludecio – In abbinamento a spettacolo

PROGRAMMA COMPLETO https://persentieri. malatempora.org/

Mille e una notti in Valconca – V edizione: Il Milione e altre avventure

“Mille e una notti in Valconca – V edizione” vede protagonisti i borghi più belli illuminati dalla suggestiva luce delle albe e dei tramonti. Filo conduttore degli spettacoli itineranti a cura di Città Teatro, sarà l’avvincente racconto de Il Milione, in omaggio all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

Venerdì 26 luglio, ore 19.30 – Tramonto

MONTEGRIDOLFO , Piazzetta Palazzo Viviani, Via Roma 34

Episodio 1 – Zaiton, l’emporio del mondo

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Sabato 27 Luglio, ore 19.30 – Tramonto

SALUDECIO, Castello di Cerreto

Episodio 2 – Champa e la montagna sacra

con Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Domenica 28 luglio ore 05.30 – Alba

SASSOFELTRIO, Chiesa di Valle Sant’Anastasio

Episodio 3 – Java e le guerre del Gran Khan

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione

PROGRAMMA COMPLETO https://cittateatro.it/il- milione-e-altre-avventure/? fbclid= IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3FRRedfBEO kPLijtJFVUn5Xf5tHx2JZiNIuY3X8U mYt5np5-goRbYEUaI_aem_ rF9NCkxq7iWmPO2LlmM00A

https://www.unionevalconca.rn. it/