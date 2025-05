Eventi in Valconca (settimana 29 luglio-4 agosto). A Saludecio l’evento “Garibaldi: l’eroe dei due mondi”, a caccia di pipistrelli nelle Grotte di Onferno. Musica e divertimento a Montescudo, Montefiore e Morciano di Romagna

In piazza del Popolo domenica 4 agosto rombano le auto da rally con la quarta edizione della Coppa Città di Morciano di Romagna, evento automobilistico organizzato dalla Scuderia Nuova Sam. Tornano anche le Domeniche in piazza con gli acquisti di qualità in piazza Risorgimento. Mercoledì 31 luglio appuntamento “Solo Cose Belle”, rassegna di incontri estivi organizzati dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo e dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna: saranno proposte testimonianze di operatori che curano abusi di sostanze, gaming e gioco d’azzardo.

A Saludecio martedì 30 luglio si tiene l’evento “Garibaldi: l’eroe dei due mondi” a partire dalle 18. Un evento straordinario che ospiterà, tra gli altri, l’Ing. Francesco Garibaldi Hibbert, discendente diretto di Garibaldi. Musica, personaggi in costume ottocentesco e visita al Museo dedicato a Garibaldi, uno dei più importanti in Italia. Ore 18.00: saluti istituzionali e deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti. Ore 18.30 visita all’interno della Mostra Museo (apertura straordinaria in occasione della visita dell’Ing.Francesco Garibaldi Hibbert). Ore 19.00 conferenza “GARIBALDI ni”, con intervento dello stesso Garibaldi Hibbert e del Prof. Andrea Santangelo in P.zza Santo Amato. Ore 19.45 concerto “Ottocento in musica” del Trio Aedon e del mezzosoprano Daniela Bertozzi.

Venerdì 2 agosto torna la magia del cinema in piazza a Villa di Gemmano. Sempre il 2 agosto alle Grotte di Onferno arriva la Bath Night: dalle 19 visita guidata al Museo Naturalistico e visita serale in grotta nel momento di caccia dei pipistrelli. PRENOTAZIONI e informazioni:cell 389 199 1683.

A Montefiore Conca la settimana comincia nel segno del jazz. In scena martedì 30 luglio dalle 20.30 in piazza Libertà “Classic Jazz Forever” con il Joyful Interplay Trio. Sabato 3 agosto nuovo appuntamento con i Reading sotto la Rocca: in piazza della Libertà presentazione del libro “I Mussolini dopo Mussolini: un racconto di famiglia” con gli autori Edda Negri Mussolini e Mario Russomanno. Accompagnamento musicale di Iron & Violets.

Domenica 4 agosto dalle 20.45 Sergio Casabianca in concerto in Piazza Farini a Montescudo – Monte Colombo. Ingresso gratuito senza prenotazione. Sergio Casabianca torna a Montescudo con un repertorio di canzoni a cui lui è molto legato. In scaletta Jovanotti, Branduardi, Vasco, Baglioni, De Gregori per un concerto da non perdere.Ad accompagnarlo sul palco Aldo Maria Zangheri alla viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e Mattia Guerra al pianoforte

Martedì 6 agosto a Montegridolfo arriva “Passion… note e colori”: spettacolo per il centenario della morte di Puccini e la nascita di Walt Disney.

In settimana proseguono inoltre due rassegne.

Sentieri in Valconca – 26 luglio / 14 settembre 2024

Camminate naturalistiche gratuite alla scoperta dei borghi più belli

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

mercoledì 31 luglio 09:30 Montescudo-Monte Colombo

venerdì 2 agosto 21:00 Montefiore Conca – In abbinamento a spettacolo

Mille e una notti in Valconca – V edizione: Il Milione e altre avventure

“Mille e una notti in Valconca – V edizione” vede protagonisti i borghi più belli illuminati dalla suggestiva luce delle albe e dei tramonti. Filo conduttore degli spettacoli itineranti a cura di Città Teatro, sarà l’avvincente racconto de Il Milione, in omaggio all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

Mercoledì 31 luglio ore 5.30 – Alba

MONDAINO, PIazza Maggiore

Episodio 4 – Ceylon e i fatti curiosi del Catai

con Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione

Venerdi 2 Agosto ore 19.30 – Tramonto

MONTEFIORE, Parco-Museo M.I.S.A.M. via Pianello 451

Episodio 5 – Maabar e le nozze della principessa Kokachin

con Giorgia Penzo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Athos Milanese

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: aperitivo

Domenica 4 Agosto ore 5.30 – Alba

GEMMANO, Terrazza Panoramica, Piazza Roma

Episodio 1- Zaiton, l’emporio del mondo

con Francesca Airaudo, Valentina Golfieri, Davide Simonetti, Daniele Torri

e con le allieve della Compagnia Giovani – Teen Bota

A seguire: colazione