EX QUESTURA: GIOVEDÌ ASI INCONTRERÀ I CITTADINI PER UN AGGIORNAMENTO SUI LAVORI E SULLE ATTIVITÀ DELLE PROSSIME SETTIMANE

Rimini, 21 gennaio 2025 – Procede il cantiere di via Ugo Bassi. Dopo la demolizione della ‘ex questura’ i lavori si stanno concentrando sulle parti interrate e fra pochi giorni il lavoro sarà terminato.

Dopo l’incontro coi cittadini del settembre scorso, ASI tornerà quindi a condividere il lavoro svolto e il programma dei prossimi mesi. L’incontro coi cittadini si svolgerà giovedì 23 gennaio dalle 19.00 alle 20.00 alla Sala Acqua del Centro Congressi SGR in via Chiabrera.

I primi obiettivi sono già stati raggiunti: un’area pregiata della città ha visto ripristinate le condizioni di sicurezza urbana e s’è avviata la rigenerazione complessiva che vedrà la realizzazione delle residenze pubbliche e sociali, una nuova viabilità, la realizzazione di una rotatoria che metterà in sicurezza l’intersezione tra via Ugo Bassi e la nuova via Damerini, l’aumento delle dotazioni pubbliche, quali parchi attrezzati e parcheggi.

“In queste settimane – spiega il responsabile del progetto Rimini Life, Marco Da Dalto – abbiamo dialogato singolarmente coi cittadini sugli effetti prodotti da un cantiere oggettivamente enorme, risolvendo le criticità che inevitabilmente sono emerse. Ora invitiamo tutti i cittadini ad un nuovo incontro nel quale potremo approfondire le prossime fasi di lavoro, mentre si stanno definendo alcuni passaggi dell’iter burocratico sul quale abbiamo un po’ di ritardo sull’ambiziosa tabella di marcia. Siamo fiduciosi che tutto si definirà entro febbraio, secondo gli accordi generali col Comune di Rimini”.

Ufficio Stampa: SMART Comunicazione