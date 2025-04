Extera rinnova il suo impegno per il territorio di San Marino come main sponsor de La Titanica. Sport e impegno locale: Extera al fianco della ciclostorica sammarinese per la sua terza edizione

San Marino, 14 giugno 2024 – Anche quest’anno, Extera Digital Agency si conferma main sponsor de La Titanica, la ciclostorica non competitiva per bici d’epoca che si svolge nell’antica Repubblica di San Marino e nei comuni di San Leo e Verucchio. La terza edizione, in programma il 15 e 16 giugno 2024, sarà un’occasione speciale per celebrare il Tour de France che, per la prima volta nella storia partirà dall’Italia, attraversando proprio la Repubblica di San Marino. Extera è orgogliosa di sostenere questo evento che unisce passione per il ciclismo, amore per il territorio e promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. Il supporto a La Titanica è parte di un impegno più ampio dell’agenzia volto a valorizzare la Romagna e San Marino, i luoghi che accolgono l’azienda e le persone che ne fanno parte. “Riceviamo tanto dal nostro territorio e proprio per questo è fondamentale poter ricambiare: essere main sponsor de La Titanica rappresenta per noi un’opportunità unica di contribuire attivamente alla valorizzazione della nostra terra,” ha affermato Vanessa Niemants, Marketing Manager di Extera. “Il sostegno a questo evento è un modo concreto per supportare la comunità locale e celebrare insieme l’importanza dello sport e della cultura. Siamo entusiasti di far parte di questa manifestazione che unisce tradizione, bellezza naturale e spirito di squadra.” La Titanica offre a tutti gli appassionati di ciclismo l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immergendosi nei suggestivi paesaggi della Romagna e del Monte Titano. Extera invita tutti gli amanti del ciclismo a partecipare e a scoprire le bellezze del territorio, condividendo insieme una passione comune e celebrando lo spirito del ciclismo.