Fabio Raimondi nuovo allenatore-giocatore di NTS Informatica Basket Rimini: “Vogliamo arrivare in alto”

Il NTS Informatica Basket Rimini rilancia le proprie ambizioni e annuncia un colpo da maestro: Fabio Raimondi, uno dei nomi più prestigiosi del basket in carrozzina italiano ed europeo, sarà il nuovo allenatore-giocatore della squadra.

Pluricampione con la Nazionale italiana – con cui ha conquistato tre ori europei, due partecipazioni paralimpiche e un decennio da capitano – Raimondi ha all’attivo quattro scudetti italiani, uno in Spagna e due Supercoppe, l’ultima delle quali vinta nel 2023. Il suo arrivo rappresenta un passo deciso in avanti nel progetto sportivo e sociale della società riminese.

«Ho scelto Rimini perché credo in un progetto ben strutturato e chiaro», ha dichiarato Raimondi, che si è detto colpito dalla passione del pubblico riminese. «Seguo questo sport da sempre, e il calore che ho sentito qui ha fatto la differenza».

Raimondi, classe 1972, originario di Osio Sotto (Bergamo), vive oggi a Bologna con la moglie Francesca e la figlia Miriam. Ha iniziato a giocare a basket in carrozzina a soli 16 anni, e nel tempo è diventato anche un testimone attivo dell’inclusione attraverso lo sport, come coordinatore del Progetto sport di Wellspect.

Il debutto ufficiale del nuovo corso biancorosso è atteso per il 31 maggio al MOAB Court di Rimini, in occasione di Rimini Wellness, con il quadrangolare che aprirà la nuova stagione. Il Basket Rimini si presenta con rinnovato entusiasmo, puntando non solo ai risultati sportivi ma anche alla promozione dei valori dell’integrazione, della determinazione e del lavoro di squadra.

«L’obiettivo? Lavorare ogni giorno per ottenere risultati positivi. Vogliamo arrivare in alto, e quando ci saremo… vedremo dove potremo spingerci», ha concluso Raimondi con il sorriso di chi ha ancora molto da dire – e da vincere – su ogni parquet.