Faenza, tentano una rapina in pieno giorno: Carabinieri sventano l’aggressione e arrestano due ladri noti alle forze dell’ordine

Attimi di tensione nel cuore della città, dove due uomini hanno cercato di rubare una bicicletta aggredendo un passante. È solo grazie al pronto intervento dei Carabinieri se la situazione non è degenerata.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia in servizio ha notato un’azione sospetta: due individui si stavano avvicinando a un passante con atteggiamento minaccioso. In pochi istanti, la situazione è degenerata in un’aggressione fisica nel tentativo di sottrargli la bicicletta.

I militari dell’Arma sono intervenuti con prontezza, riuscendo a bloccare entrambi gli aggressori prima che potessero fuggire. L’intervento ha permesso non solo di evitare conseguenze più gravi per la vittima, ma anche di restituire immediatamente il mezzo sottratto.

Gli arrestati sono due uomini ben noti alle forze dell’ordine: uno italiano e uno di origine albanese, entrambi disoccupati e con numerosi precedenti penali. Dopo l’arresto, per loro si sono aperte le porte del carcere di Ravenna.

L’episodio rilancia l’attenzione sulla sicurezza urbana e sull’importanza della presenza capillare delle forze dell’ordine nei centri cittadini, capaci di intervenire con tempestività in situazioni di pericolo imminente.