Faetano, la scuola dell’infanzia “Il tappeto volante” ringrazia la Giunta di Castello per il sostegno ricevuto

Un gesto di riconoscenza sentito e partecipato arriva dalla scuola dell’infanzia “Il tappeto volante” di Faetano, che attraverso le voci di insegnanti e genitori ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla Giunta di Castello per il costante supporto offerto negli ultimi anni.

In una nota ufficiale, il corpo docente e i rappresentanti dei genitori hanno sottolineato come il sostegno della Giunta non sia stato solo economico, ma anche pratico e umano: dalla fornitura di materiali indispensabili per le attività didattiche alla partecipazione attiva nella valorizzazione del progetto educativo della scuola.

«È grazie a questo spirito di collaborazione – si legge nel messaggio – che la nostra comunità può realmente crescere. La sensibilità dimostrata dalla Giunta nei confronti dell’infanzia e dell’educazione è un segno concreto di quanto la scuola sia considerata un bene comune da tutelare e promuovere».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Capitano di Castello, Giorgio Moroni, e a tutti i membri della Giunta, per la costante disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della realtà scolastica di Faetano, che rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio.