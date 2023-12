Fanali e paraurti di automobili di lusso nel mirino dei ladri, ultimo episodio a Savignano sul Rubicone. Preoccupazione fra i cittadini

Furti di fanali e paraurti di macchine di lusso, l’ultimo episodio si è verificato la notte scorsa a Savignano sul Rubicone.

Le autorità locali hanno avviato indagini per identificare i responsabili di questi furti e garantire la sicurezza della città. Si sospetta che i ladri abbiano delle conoscenze specifiche riguardo a tali veicoli di lusso, in quanto sembrano mirare a parti di valore come i fanali e i paraurti, che possono essere facilmente smontati e rivenduti sul mercato nero.

I residenti sono stati invitati ad adottare precauzioni per proteggere le proprie automobili, come parcheggiare in zone ben illuminate, nonché installare dispositivi di sicurezza come telecamere o allarmi. Le autorità ricordano l’importanza di segnalare immediatamente qualsiasi attività sospetta o veicoli non familiari nelle vicinanze.

Si consiglia inoltre di tenere d’occhio la rete di vendita di parti di auto usate, sia online che fisicamente, per evitare l’acquisto di componenti rubati. È importante anche informarsi sulle leggi locali riguardo alla vendita di parti di ricambio, in modo da non incorrere in reati di ricettazione.

Gli investigatori stanno attualmente collaborando con le forze dell’ordine di altre aree colpite da furti simili al fine di scambiare informazioni e individuare eventuali connessioni tra i casi. Nel frattempo, è fondamentale che i cittadini rimangano vigili e prestando attenzione alla sicurezza delle proprie automobili.