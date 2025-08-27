Fano: arrestato giovane albanese per spaccio, sequestrate 51 dosi di cocaina e 500 euro

Un giovane albanese di 22 anni è stato arrestato a Fano per spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine, essendo stato fermato poche settimane fa per lo stesso reato.

L’intervento è scattato su segnalazione dei commercianti di via Gabrielli, insospettiti dai movimenti del giovane. Gli agenti del Commissariato di Fano, diretto da Stefano Seretti, lo hanno fermato in via Papiria trovandolo in possesso di 14 dosi di cocaina.

Le indagini hanno portato alla scoperta di altre 37 dosi nell’alloggio del ragazzo, un B&B della zona. Complessivamente sono stati sequestrati 51 involucri e 500 euro in contanti.

Il giovane, giunto in Italia con l’intenzione di dedicarsi allo spaccio, è stato sottoposto dal giudice al divieto di dimora nelle Marche.