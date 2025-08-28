Fano, arrestato spacciatore albanese grazie alla collaborazione dei negozianti

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo albanese sorpreso a spacciare cocaina nel centro di Fano, grazie alla collaborazione dei commercianti di via Gabrielli, che avevano segnalato movimenti sospetti.

La Volante del Commissariato, seguendo le indicazioni precise dei negozianti, ha individuato l’uomo con 15 dosi di cocaina addosso. Le indagini hanno permesso di ricostruire un’attività di spaccio piuttosto fiorente, con l’identificazione di alcuni acquirenti.

Durante la perquisizione in un agriturismo dove l’uomo era appena alloggiato, sono state trovate altre 37 dosi di cocaina e una somma di denaro ritenuta provento dello spaccio.

Le verifiche hanno inoltre accertato che lo spacciatore proveniva da un altro alloggio dove era rimasto oltre trenta giorni senza mai registrarsi, motivo per cui sono stati presi provvedimenti anche nei confronti del titolare della struttura ricettiva.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio.