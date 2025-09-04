Fano, camion travolge piattaforma aerea nei pressi della stazione: due feriti, uno soccorso in eliambulanza

Paura ieri, mercoledì 3 settembre, lungo la Statale 16 a Fano, proprio nei pressi della stazione ferroviaria. Poco dopo le 13.30 un mezzo pesante, per cause ancora in accertamento, ha urtato con violenza una piattaforma aerea utilizzata per lavori di manutenzione su un edificio.

L’impatto è stato serio: l’autista del camion, rimasto ferito, ha avuto bisogno di immediate manovre di rianimazione da parte dei Vigili del fuoco, operazioni effettuate in collaborazione con il personale sanitario del 118. Successivamente, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso a bordo dell’eliambulanza.

Anche un operatore che si trovava nel cestello della piattaforma è rimasto coinvolto: recuperato con l’autoscala dai Vigili del fuoco, è stato riportato a terra in sicurezza e affidato alle cure mediche.

Sul luogo dell’incidente sono accorse più squadre dei pompieri e i sanitari del 118. La dinamica dell’accaduto resta ora sotto la lente delle autorità competenti.