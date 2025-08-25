Fano, incidente in viale Piceno: moto contro auto, 40enne in ospedale

Momenti di paura questa mattina in viale Piceno, dove un incidente tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di un motociclista. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30 nei pressi del distributore Tamoil.

Secondo le prime ricostruzioni, una Opel Corsa guidata da un 28enne, diretta verso nord, avrebbe tentato una svolta a sinistra proprio all’altezza della stazione di servizio, entrando in collisione con un motociclo che sopraggiungeva in senso opposto. Alla guida della moto un 40enne, residente a Mondolfo come l’automobilista.

L’impatto è stato violento: il centauro è caduto sull’asfalto riportando diverse ferite. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale di Fano, impegnata nei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente e nella gestione del traffico, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.