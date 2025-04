Fano, maxi sequestro di hashish: arrestato un 24enne con 22 kg di droga nel bagagliaio

La Polizia Stradale di Fano ha intercettato un importante carico di droga nascosto nel bagagliaio di un’auto, sequestrando 22 kg di hashish suddivisi in 217 panetti. L’operazione, condotta il 2 aprile scorso durante un controllo autostradale di routine, ha portato all’arresto di un giovane di 24 anni che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo Bianca.

Un controllo ordinario che porta a una scoperta straordinaria

Il giovane, fermato dopo una breve sosta presso un’area di servizio, ha mostrato una patente di guida extracomunitaria e un comportamento che ha insospettito gli agenti, spingendoli a verificare il contenuto del bagagliaio. All’interno, in uno scatolone, sono stati trovati i panetti di hashish avvolti in cellophane, per un valore stimato sul mercato di circa 30-35 mila euro.

L’arresto e il sequestro

Il conducente è stato immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Montacuto in attesa del processo. Oltre alla droga, sono stati sequestrati circa 600 euro in contanti, due cellulari e l’autovettura stessa. Questo intervento dimostra come la vigilanza stradale rappresenti una linea di difesa fondamentale contro il traffico di sostanze stupefacenti, con il tratto autostradale spesso utilizzato per trasporti di grossi quantitativi di droga.

Un’azione che sottolinea il massimo impegno della Polizia

La Polizia di Stato, anche nei servizi ordinari, mantiene alta l’attenzione per contrastare i traffici illeciti e prevenire la distribuzione di stupefacenti nel territorio. La vicenda, tuttavia, resta subordinata al principio della presunzione di innocenza: la colpevolezza del giovane arrestato sarà accertata solo con una sentenza definitiva.