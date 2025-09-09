Fano, paura in via Dante Alighieri: uomo armato di pistola bloccato da Carabinieri e Polizia Locale

La tranquillità di via Dante Alighieri, a Fano, è stata rotta sabato scorso da una scena che poteva trasformarsi in tragedia. Un uomo, in forte stato di confusione e stress, è uscito di casa impugnando una pistola. Momenti che hanno fatto temere il peggio, fino all’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine che hanno disinnescato la tensione e riportato la calma.

La chiamata al numero di emergenza

È stato il fratello ad attivare i soccorsi, chiamando il 112 e spiegando che l’uomo stava manifestando comportamenti irregolari mentre teneva un’arma con sé. La segnalazione immediata ha permesso di guadagnare tempo prezioso.

L’operazione sul posto

In pochi minuti Carabinieri e Polizia Locale sono arrivati davanti all’abitazione. Nel frattempo, il soggetto era già uscito in strada brandendo la pistola: uno scenario che avrebbe potuto degenerare con conseguenze gravissime. Gli agenti, coordinandosi in modo rapido ed efficace, sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo senza che nessuno rimanesse ferito.

Una sinergia che ha evitato il peggio

L’intervento, definito provvidenziale dagli stessi operatori, è l’ennesima conferma del ruolo cruciale della collaborazione tra Arma e Polizia Locale quando la sicurezza pubblica è a rischio. L’azione congiunta ha impedito che l’episodio sfuggisse di mano e ha garantito, nel giro di pochi minuti, la tutela della comunità.

Fano tira un sospiro di sollievo

Dopo l’apprensione, resta il sollievo della città: grazie alla prontezza e al coraggio degli uomini in uniforme, l’episodio si è concluso senza conseguenze irreparabili. In quelle manciate di secondi, il discrimine tra paura e tragedia è stato la prontezza delle forze dell’ordine.