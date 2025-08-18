Fano (PU). Strappa il braccialetto elettronico, evade dai domiciliari e viene intercettato in A/14: 21enne arrestato dalla Polizia Stradale

Nella notte del 14 agosto, la Polizia di Stato di Pesaro ha intercettato un giovane di 21 anni, residente nella provincia di Roma, allontanatosi abusivamente dagli arresti domiciliari. Il ragazzo, sottoposto a misura cautelare per casi legati al codice Rosso, aveva rotto il braccialetto elettronico che ne monitorava gli spostamenti, facendo perdere le proprie tracce il giorno precedente.

Il giovane è stato individuato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fano durante un controllo su un autobus di linea Brindisi-Torino, effettuato all’altezza del casello di Fano. Una volta identificato, è stato accompagnato in ufficio e successivamente condotto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la traduzione del giovane presso il carcere di Villa Fastiggi.

L’operazione rientra nei controlli estivi intensificati lungo la rete autostradale, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e prevenire il trasporto abusivo di persone e merci. Le attività della Polizia Stradale, anche con l’ausilio di pattuglie civetta, continueranno per tutto il periodo estivo, con particolare attenzione alle condizioni psico-fisiche dei conducenti, a tutela della sicurezza dei viaggiatori.