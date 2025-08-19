Fano, rapina in bici: donna ferita e 25enne tunisino bloccato dai Carabinieri

Un episodio di violenza in strada ha scosso la città nella serata di ieri, lunedì 11 agosto, quando una donna in bicicletta è stata aggredita in via IV Novembre. Il responsabile, individuato poco dopo dai Carabinieri, è un giovane di 25 anni di origine tunisina, irregolare e senza fissa dimora, ora in carcere a Pesaro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo ha improvvisato un blocco lanciando un’altra bicicletta davanti alla vittima, costringendola a fermarsi. Dopo averla strattonata, le ha strappato dal collo una collana d’oro del valore stimato di circa ottocento euro. La donna è caduta a terra, riportando lievi ferite, e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Determinante per le indagini è stata la testimonianza della stessa vittima, che ha fornito una descrizione accurata dell’aggressore. Le pattuglie dell’Arma hanno così intensificato i controlli tra il centro e la zona del lido, fino a rintracciare il sospettato nei pressi della stazione ferroviaria. Con sé portava uno zaino con alcuni effetti personali, circostanza che ha fatto ipotizzare agli investigatori un imminente tentativo di fuga.

Il giovane è stato fermato e condotto immediatamente in carcere a Pesaro. Il 14 agosto, il giudice ha confermato la misura disponendo la custodia cautelare, riconoscendo la concretezza del rischio che potesse darsi alla fuga.

Un episodio che ha destato allarme tra i cittadini, ma che ha trovato una risposta immediata nell’azione coordinata delle forze dell’ordine, capaci di ricostruire l’accaduto e individuare il presunto autore nel giro di poche ore.