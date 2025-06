Fano, sicurezza stradale dopo l’Adriatic Sound Festival: controlli intensificati e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e droga

A seguito dell’Adriatic Sound Festival, evento musicale che ha richiamato numerosi turisti e giovani nella movida fanese, le forze dell’ordine locali hanno intensificato i controlli sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Questura di Fano e la Polizia Stradale di Urbino e Cagli hanno effettuato, durante il fine settimana dell’evento, una serie di verifiche mirate a garantire la sicurezza sulle strade, in particolare nelle ore notturne. Per questo scopo è stato impiegato un Ufficio Mobile dotato di personale sanitario e di strumentazione avanzata per rilevare la presenza di droghe e sostanze psicotrope.

Risultati dei controlli: 5 patenti ritirate e denunce per droga e guida in stato di ebbrezza

Nel corso degli accertamenti, è emerso un quadro significativo: un uomo di 45 anni è risultato positivo al test preliminare per cocaina, motivo per cui gli è stata ritirata la patente in attesa dell’analisi di conferma su liquidi biologici. Inoltre, 4 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza aggravata dal fatto che l’infrazione è avvenuta in orario notturno, con il ritiro immediato della patente.

Complessivamente, durante la notte sono state contestate 7 infrazioni, con 5 patenti ritirate, 50 punti decurtati e 5 denunce all’Autorità Giudiziaria.

Non sono mancati anche casi di possesso e consumo di sostanze: un 37enne è stato denunciato per possesso di cocaina, mentre altre due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del DPR 309/90.

Una risposta concreta delle forze dell’ordine per la sicurezza di cittadini e turisti

Questi risultati testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza stradale e prevenire incidenti legati alla guida sotto effetto di alcol e droga, soprattutto in occasione di eventi di grande richiamo come l’Adriatic Sound Festival.

«La presenza del nostro Ufficio Mobile con personale sanitario è fondamentale per svolgere controlli efficaci e tempestivi – sottolineano dalla Questura di Fano –. L’obiettivo è proteggere sia i partecipanti agli eventi sia tutti gli utenti della strada, prevenendo comportamenti pericolosi e sanzionando chi mette a rischio la propria e l’altrui incolumità.»

L’importanza della responsabilità individuale in contesti di festa

Il messaggio delle autorità è chiaro: partecipare a eventi serali o notturni non deve mai tradursi in un rischio per la sicurezza propria e altrui. Il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti è imprescindibile per preservare vite e ridurre incidenti.

Le amministrazioni locali e le forze dell’ordine continueranno dunque a promuovere controlli serrati, in collaborazione con enti sanitari, per mantenere alto il livello di sicurezza nelle serate di movida e nelle manifestazioni pubbliche.