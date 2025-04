FAO. San Marino sostenuto per ricoprire un ulteriore mandato quale Presidente del Comitato dei Ricorsi

Durante la 174esima Sessione del Consiglio della FAO, caratterizzata da intense tensioni internazionali, San Marino è stato unanimemente sostenuto per un altro mandato come Presidente del Comitato dei Ricorsi.

Questo comitato svolge un ruolo cruciale nella gestione del diritto del lavoro per il personale della FAO e del Programma Alimentare Mondiale (WFP).

La sessione ha anche visto i membri ribadire l’importanza di non utilizzare cibo, acqua e aiuti umanitari come strumenti di pressione politica, sottolineando la necessità di mantenere questi dibattiti liberi da politizzazione.

Le dinamiche internazionali attuali hanno influenzato significativamente i lavori del Consiglio, con un riconoscimento forte della FAO come organizzazione specializzata. In aggiunta il Venezuela e il Pakistan sono stati nominati come VicePresidenti del Comitato.