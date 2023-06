Farabutting … di Sergio Pizzolante

Lo voglio dire con spirito British, anzi in francese: D’Alema è un farabutto.

Dispensa balle.

Dicono che sia intelligente, non so.

So che, delle due l’una, se è intelligente allora è falso.

Perché uno intelligente, nel giorno in cui muore, non può dire che Berlusconi è all’inizio del populismo. Non può dirlo.

Non può metterlo all’inizio del vento liberista nel mondo, dopo il crollo del Muro, che in Italia spazza via i partiti e la politica.

Perché in Italia i partiti e la politica sono stati spazzati via da Tangentopoli.

Dalla via giudiziaria al potere.

Da D’Alema quindi.

Berlusconi è venuto dopo.

D’Alema è venuto prima.

È il partito di D’Alema che finito il comunismo, finito il suo partito d’origine, fiancheggia, anzi, spinge, Tangentopoli verso la distruzione dei partiti storici democratici. E della politica.

Il vento antipartiti e antipolitica inizia con D’Alema e i suoi. E con Tangentopoli.

Pensava che distrutti gli avversari sarebbe toccato a lui. A loro.

Invece gli italiani trovarono Berlusconi per reagire.

E a quel punto si è puntato a distruggere Berlusconi con ogni mezzo.

Sempre per la stessa via, quella giudiziaria.

Farabutting.