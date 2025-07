FC DOMAGNANO. La stagione 25/26 comincia contro il Pennarossa

Nella cornice di Calcio Estate, l’evento estivo con il quale la FSGC ha premiato i protagonisti del calcio sammarinese, hanno preso forma le competizioni che costituiranno l’ossatura della stagione 2025/26.

Il torneo principale, ossia il campionato, partirà l’ultimo fine settimana di agosto.

Il Domagnano di Manuel Amati debutterà contro il Pennarossa, per poi affrontare dopo la sosta per le Nazionali Libertas, Cosmos e Fiorentino.

Per quanto riguarda la Coppa Titano, invece, è stato sorteggiato il tabellone: negli ottavi di finale i giallorossi hanno pescato il Tre Penne, terza testa di serie, con i quali si contenderanno la qualificazione ai quarti nella classica doppia sfida andata-ritorno, in date ancora da definire.

Comunicato stampa