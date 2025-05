FDI Forlì-Cesena. Ricostruzione post alluvione, Pestelli (FDI): “Il territorio è la priorità. La Regione ascolti le comunità locali a prescindere dall’appartenenza politica”

Sul tema della ricostruzione post alluvione, nel corso del Consiglio Regionale svoltosi oggi alla presenza dell’Ing. Curcio, commissario straordinario del Governo, è intervenuto nel dibattito in aula Luca Pestelli, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia: “Come prima cosa desidero ringraziare il Generale Figliuolo e la struttura commissariale per il lavoro svolto fino ad oggi in favore dei territori alluvionati, un compito ricoperto con impegno quotidiano, competenza e rigore.

Da amministratore delle Farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli, incarico che ricoprivo nel maggio del 2023, ho avuto occasione di servire in tutti i centri di accoglienza, accompagnando i farmacisti per la dispensazione dei farmaci ai cittadini sfollati, con l’aiuto dei medici volontari. Ho vissuto situazioni di difficoltà estrema e parlato con persone che in quelle circostanze hanno perso tanto di ciò che nel corso della loro vita avevano costruito.

Oggi sono onorato di poter rivolgere personalmente un augurio di buon lavoro all’Ing. Curcio, persona di esperienza e competenza, che sono sicuro potrà onorare al meglio l’incarico che gli è stato conferito. Con la sua nomina il Governo ha voluto dimostrare ancora una volta la volontà di collaborare con le istituzioni locali e la Regione Emilia-Romagna, nell’ottica di mettere il territorio al primo posto.

Questo è l’obiettivo, sperando che possa essere condiviso anche dalla Regione: ascolti il parere delle comunità locali, a prescindere all’appartenza politica, e i Consiglieri in quest’aula, di maggioranza o di opposizione. Tutti vogliamo renderci utili con idee e progettualità.

In questa fase di ricostruzione si ricordino i territori di pianura allagati ed anche i territori collinari e montani, colpiti dalle frane. Dobbiamo essere al fianco degli agricoltori di montagna, così colpiti dall’alluvione. Combattiamo il rischio di spopolamento delle aree interne, risorsa fondamentale in chiave preventiva, e consentiamo alle attività che hanno subito danni di ripartire sul territorio di pertinenza senza vivere ore di terrore in ogni momento di pioggia: la pianura non si salva se collina e montagna non sono presidiate e vissute.

Noi di Fratelli d’Italia saremo sempre in prima linea, pronti a collaborare per la salvezza della nostra terra”.