Febal Casa: ospite d’eccezione lo chef Max Mariola

Giovedì 18 aprile ore 11:00 e 13:00

San Marino, 17 aprile 2024. L’interessante serie di eventi e iniziative presso lo stand Febal Casa a EuroCucina 2024, Padiglione 2 Stand A09-A11-B10, sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di un ospite d’eccezione.

Domani, giovedì 18 aprile alle ore 11:00 e alle ore 13:00, Max Mariola, chef effervescente e fuori dagli schemi, proporrà il suo “Sound of Love” cucinando in esclusiva per Febal Casa le linguine alla puttanesca e i suoi famosissimi spaghetti alla carbonara.

I due eventi di show-cooking avranno luogo nella cucina di “CASA 01”, un ambiente accogliente, sofisticato e deciso, dove gli spazi aperti svolgono un ruolo chiave.

Max Mariola, 2,7 milioni di follower su Instagram, 4,1 milioni su Tik Tok, oltre 843 mila iscritti su YouTube è lo chef contemporaneo, conduttore televisivo, youtuber e volto di Gambero Rosso Channel che ha fatto del sound of love, ovvero il rumore che la pasta fa nella padella quando è stata mantecata alla perfezione, il suo mantra.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Colombini Casa, Febal Casa, Bontempi Casa, Ingenia, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 275 mila metri quadri, oltre 1.300 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 11.000 rivenditori, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo.

