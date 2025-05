Fed. Roller San Marino. Il team sammarinese brilla al campionato italiano di Freestyle: quattro podi sotto il sole di Catania e la cenere dell’Etna

Dopo dieci giorni di gare si conclude il Campionato italiano di freestyle che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti. Nelle giornate sono state interminabili sotto il sole di Catania e la pioggia di cenere dell’Etna, il team sammarinese conquista quattro podi: un terzo posto in roller cross di Tommaso Terenzi, un secondo posto in Speed Slalom di Matilde Terenzi e due primi posti in Slide, dove Tommaso e Matilde Terenzi sono stati incoronati Campioni d’Italia. Matilde dichiara: – Sono molto felice, fino all’ultimo non sapevo se avrei potuto vincere perché il livello si è alzato tantissimo negli ultimi anni; le mie avversarie sono state molto pulite e hanno fatto slide di qualità. – Ottenuti anche due quarti posti: Tommaso Terenzi in FreeJump e in Speed Slalom; meno fortunata Matilde Mina, che capitando in batterie molto difficili è scesa in ventisettesima posizione in Speed Slalom e in tredicesima posizione in Slide. La prossima settimana gli atleti parteciperanno alla Conero Hero Battle a Senigallia.