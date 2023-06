FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS al Memorial Filippini & Dall’Acqua di pattinaggio artistico

Sono ben 1.025, in rappresentanza di 145 società, gli atleti iscritti al Memorial Filippini & Dall’Acqua di pattinaggio artistico che si svolge dal 2 all’ 11 giugno, competizione a livello internazionale, promosso da AiCS Rimini con il patrocinio di AiCS nazionale, di CSIT – World Sports Games, del Coni Rimini e con la collaborazione tecnica dell’asd Pietas Julia e della Federazione Sammarinese Roller Sports. Per la Federazione del Titano ha gareggiato nella specialità di Solo Dance l’atleta Elisa Benedettini, categoria Divisione Nazionale C. Elisa dopo la seconda danza obbligatoria è riuscita a passare in finale e a classificarsi al terzo posto con un punteggio di 49,30. Elisa è il primo anno che si approccia a questa disciplina, ma è riuscita a ricavare enormi soddisfazioni, mettendo al collo medaglie ad ogni competizione in cui ha partecipato e sarà impegnata a metà luglio al campionato italiano di federazione.

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS