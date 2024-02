Federazione Sammarinese Roller Sports. MATILDE TERENZI SI CONFERMA SUL PODIO DEI MONDIALI A SHANGHAI

Lunedì 6 novembre la delegazione della Federazione Sammarinese Roller Sports, composta dalle atlete Matilde Mina, Matilde Terenzi accompagnate dal coach Enrico Callegarin, è partita per Shanghai in vista dell’ Inline Freestyle World Championship 2023, che è in scena dal 9 al 12 Novembre. Sono più di 150 gli atleti che da ogni parte del globo sono accorsi per aggiudicarsi le medaglie in palio. Dopo accreditamento e sistemazione, l’evento è iniziato con una prima giornata di training di Speed con le atlete molto cariche e training di Slide da disperazione per mancanza del tappeto a cui le atlete erano abituate, per cui hanno dovuto cercare di adattare le proprie slide alla pavimentazione presente (in legno). Ma il malcontento di tantissimi atleti e la dichiarazione della Federazione Cinese sulla presenza del tappeto, hanno costretto l’organizzazione a provvedere per recuperare il tappeto che aveva dichiarato essere presente. Giovedì 9 la competizione è entrata nel vivo con la disciplina dello Speed Slalom: Matilde Terenzi per la troppa tensione ha fatto due run nulle, mentre Matilde Mina ha ottenuto un ottimo tempo di 4,90 con 3 coni abbattuti, ma non è riuscita a passare i KO per 0,032 secondi. La giornata successiva è proseguita con le Slide: Matilde Mina ha eseguito una gara perfetta con tutte le Slide portate al massimo del suo top, ma capitando in una batteria molto difficile con Thailandia, Taipei, Australia e Spagna, dovuta alle posizioni di ranking, non le ha permesso di arrivare in finale ed è stata costretta a fermarsi in nona posizione; inutile dire che se fosse capitata nella seconda batteria, sarebbe passata di sicuro alle finali. Matilde Terenzi ha eseguito tutte le Slide perfette, con un piano di battaglia accurato per scegliere quali Slide portare in base alle avversarie: 3 run con l’esecuzione di 3 Backslide di tacco eseguite perfettamente, infinite e controllate. Dopo tanta tensione per l’incontro con i migliori atleti del mondo, è arrivato il risultato finale che ha visto ripagati sudore e impegno, conquistando il podio con la medaglia di bronzo, oro alla Spagna e argento alla Cina. Dopo una giornata di riposo Matilde Terenzi ha gareggiato nella disciplina delle Battle Slide in un duro scontro con Cina, Cile, Thailandia e Corea. L’atleta bianco-azzurra si è difesa molto bene con due run fluide ed un’ottima figura, soprattutto nei wheeling, mentre qualche incertezza c’è stata sui passi seduti e sul Cobra: si è aggiudicata la terza posizione della sua batteria che però non le ha permesso il posto alle finali. Mentre il Presidente Anna Rosa Marchi esprime tutta la sua soddisfazione complimentandosi con le atlete Terenzi e Mina ma soprattutto con il loro coach, Enrico Callegarin, senza il quale i risultati non sarebbero arrivati, enrico Terenzi si dichiara pienamente soddisfatto: sudore e impegno sono stati pienamente ripagati, son solo per il podio con slide perfette di Matilde Terenzi, ma anche con l’ottimo tempo di Matilde Mina che ha raggiunto il proprio record personale, tutto questo grazie al fatto che hanno saputo mantenere la concentrazione in un contesto così adrenalinico. La delegazione rientra in Repubblica lunedì pomeriggio. Prossimo appuntamento: TITANO BATTE, tappa della World Skate, prevista per il 25-26 Novembre