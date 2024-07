Lucia Bronzetti, che ha da poco raggiunto il suo best ranking in carriera con il 46° posto nella classifica WTA, ha scelto il centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo per prepararsi in vista dei prossimi appuntamenti.

Da oggi e fino a venerdì la tennista azzurra si allenerà sul centrale insieme al suo coach Francesco Piccari.