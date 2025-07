Federazione Sammarinese Tennis: San Marino Junior Open, completato il quadro delle qualificazioni

Con le sfide di questa mattina si sono completate le qualificazioni del San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 di grado J60 in svolgimento fino a sabato sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Nel tabellone femminile a staccare il pass per il main draw sono Anna Pierini, che nel turno decisivo ha avuto la meglio su Alice Sclafani, Veronica Mavero, testa di serie numero 2, che ha superato Aurora Gibellieri, Bianca Baroglio, che si è imposta sulla terza forza del seeding Demi Reggianini e Ginevra Batti, che ha eliminato Sandra Ciobica. Accedono al tabellone maschile Orlando Lucio Sassone, prima testa di serie delle qualificazioni, che si è imposto su Tommaso Muratori, Mattia Cona, che ha eliminato la testa di serie numero 2 Dennis Spircu, Riccardo Terzoli, che si è imposto agevolmente su Alex Romano e Gioele Andreazzoli, che ha avuto la meglio su Oscar Karmteg. La giornata di domani prevede un fitto programma che si aprirà dal primo mattino. Sul campo 3, alle 8:30, è previsto l’esordio della sammarinese Silvia Alletti, opposta a Veronica Mavero. Sullo stesso campo, nel terzo incontro della giornata, sarà impegnato Mattia Muraccini, che sfiderà Gioele Andreazzoli.

Occhi puntati anche sul verucchiese Carlo Paci, sulla siciliana Altea Cieno, lo scorso anno campionessa italiana Under 13, e sulla francese Emma Fulvia Weisenfeld, testa di serie numero 1 del tabellone femminile. Clicca qui per il tabellone femminile di qualificazione Clicca qui per il tabellone maschile di qualificazione Clicca qui per il tabellone femminile Clicca qui per il tabellone maschile