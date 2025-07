Federazione Sammarinese Tennis. San Marino Junior Open: decretati i semifinalisti

I match di oggi hanno definito il programma delle semifinali del San Marino Junior Open, torneo ITF Under che si concluderà sabato sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Nel tabellone singolare maschile la prima semifinale vedrà opposti Tommaso Pedretti e Matteo Sabbatini. La prima testa di serie del torneo ha superato oggi Leonardo Leti Messina per 6-3 2-6 6-0; Sabbatini, invece, ha superato i quarti imponendosi su Edoardo Casale con un doppio 6-3.

La seconda semifinale vedrà in campo Christian Pizzolante, che ha superato il turno contro Carlo Paci, costretto al ritiro per infortunio al terzo set (6-3 6-7? 1-5), e Mattia Logrippo, vincitore in tre set su Lorenzo Elia (4-6 6-3 6-0). Nel tabellone femminile, la prima semifinale vedrà sfidarsi Sveva Fumagalli e Ludovica Casalino. La prima ha eliminato la siciliana Altea Cieno per 6-4 6-1; la seconda, numero 6 del torneo, si è imposta sulla testa di serie numero 2 Vasilisa Dorina con il risultato di 7-5 3-6 6-3.

Nell’altra semifinale si affronteranno Ylenia Zocco, che ha battuto per 6-2 6-4 Viola Cossari, e la britannica Liv Zingg, che ha eliminato con un doppio 6-1 la terza testa di serie Francesca Galli. Nella giornata di oggi sono scese in campo per i quarti di finale del doppio femminile anche le sammarinesi Silvia Alletti e Serena Pellandra, che hanno lottato ma hanno dovuto cedere alla quarta forza del torneo, le italiane Sofia Cadar e Ludovica Casalino (6-4 6-3). Tabellone singolare femminile Tabellone singolare maschile Tabellone doppio femminile Tabellone doppio maschile Ordine di gioco di domani