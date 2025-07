Federazione Sammarinese Tennis. San Marino Junior Open: Silvia Alletti lotta, ma cede al primo turno. Pronostici rispettati nei primi match della giornata

In una mattinata condizionata dalla pioggia che ha costretto ad interrompere il gioco per alcune ore, hanno preso il via i match del tabellone principale del San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 di grado J60 in svolgimento sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

Nel tabellone maschile avanza senza particolari problemi la testa di serie numero 1 Alessandro Pedretti, che si è imposto per 6-3 6-2 su Alessandro Fiocchi. Accedono al secondo turno anche Carlo Paci e Enrico Franchi: il tennista di Verucchio ha superato per 6-2 6-3 Mattia Cona, mentre la testa di serie numero 2 ha avuto la meglio su Alessio Babudri con il risultato di 6-4 6-1.

Nel tabellone femminile ha esordito la sammarinese Silvia Alletti (foto) che, contro Veronica Mavero, si è arresa solo al tie-break del terzo set, al termine di un match durato quasi 4 ore, al netto delle interruzioni: 7-6 (4) 5-7 7-6 (6) per l’atleta proveniente dalle qualificazioni.

Avanzano al secondo turno la testa di serie numero 3 Francesca Galli, che si è imposta per 6-3 6-1 su Virginia Comi, e la numero 4 Virginia Proietti, che ha avuto la meglio sulla svizzera Nicole Yekaterina Villa con il risultato di 6-1 7-6 (3). Supera il primo turno anche la quattordicenne siciliana Altea Cieno, che ha eliminato Amanda Nai per 6-3 6-1.

Ancora lungo il programma di gare della giornata, che vedrà scendere in campo a breve anche il sammarinese Mattia Muraccini.