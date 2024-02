Fedez contro Codacons: denuncia per calunnia e diffamazione

Il noto rapper italiano, Fedez, ha presentato una denuncia contro il Codacons per calunnia e diffamazione. La mossa di Fedez segue un esposto del Codacons alla Guardia di Finanza per verificare le società che gestiscono le sue attività artistiche. Il quotidiano “Corriere della Sera” ha riferito queste ultime sviluppi nella controversia tra l’artista e l’organizzazione per i diritti dei consumatori.

Secondo i legali di Fedez, il Codacons ha condotto una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana contro di lui, accusandolo di comportamenti presumibilmente censurabili e penalmente rilevanti. Tuttavia, le accuse mosse dal Codacons sono state definite dai legali di Fedez come infondate e strumentalizzate per attaccarlo ingiustamente. Questa denuncia segna l’ultimo capitolo di una lunga serie di confronti legali e mediatici tra il rapper e l’organizzazione.